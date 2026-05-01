Кровати, которые все любили, выходят из моды: что будут покупать в 2026

Эта мебель более удобна

Диваны-кровати для хранения постепенно теряют свою популярность. Им на смену приходят новые модели кроватей, которые выглядят современнее, занимают меньше визуального пространства и более практичны.

Мягкие и деревянные кровати с открытым основанием стали главным трендом. В отличие от привычных диванов-кроватей, они немного приподняты над полом, из-за чего комната кажется более просторной и светлой, как написали в "Okdiario".

Кроме современного вида они еще и очень удобны. Такие модели имеют боковые ящики или выдвижные секции для хранения вещей. Достать нужное можно легко и быстро, без подъема матраса.

Приклад кровати с выдвижными боковыми ящиками

Популярность приобретают как мягкие обитые модели, так и деревянные варианты. Они легко вписываются в разные стили интерьера – от скандинавского до классического. При этом спальня выглядит более чистоплотной и спокойной.

Такие кровати также помогают лучше организовать пространство. Вещи размещаются по секциям, поэтому меньше беспорядка. В то же время важно учитывать размер комнаты, ведь для открывания ящиков нужно дополнительное пространство.

