Выбросьте или готовьтесь к проблемам: какие старые вещи нельзя использовать дома

Лучше их пустить на тряпки

В народных приметах и поверьях издавна уделяли особое внимание бытовым вещам. Среди них — постельное белье.

Считалось, что старые и рваные простыни или наволочки не просто свидетельствуют о небрежности, но и несут в дом негативную энергетику. Об этом узнал "Телеграф".

Как постель может влиять на благосостояние дома

Во-первых, рваная постель ассоциировалась с бедностью. По примете, хранить такое белье означает "притягивать" в жизнь финансовые затруднения. Поэтому хозяйки всегда старались быстрее избавляться от поврежденных вещей.

Во-вторых, в старину верили: спать на дырявом белье — навлечь ссоры в семье . Дыры символизировали "пробоины" в отношениях и могли стать причиной разногласий между супругами.

В-третьих, поврежденная ткань считалась проводником плохой энергии . Люди были убеждены, что в такие вещи легко "цепляется" негатив — от дурных мыслей до зависти.

