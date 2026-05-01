Ліжка, які всі любили, виходять з моди: що куплятимуть у 2026

Ці меблі більш зручні

Дивани-ліжка для зберігання поступово втрачають свою популярність. Їм на зміну приходять нові моделі ліжок, які виглядають сучасніше, займають менше візуального простору і є більш практичними.

М’які та дерев’яні ліжка з відкритою основою стали головним трендом. На відміну від звичних диванів-ліжок, вони трохи підняті над підлогою, через що кімната здається просторішою і світлішою, як написали в "Оkdiario".

Окрім сучасного вигляду, вони ще й дуже зручні. Такі моделі мають бокові шухляди або висувні секції для зберігання речей. Дістати потрібне можна легко і швидко, без підіймання матраца.

Приклад ліжка з висувними бічними шухлядками

Популярності набувають як м’які оббиті моделі, так і дерев’яні варіанти. Вони легко вписуються в різні стилі інтер’єру — від скандинавського до класичного. При цьому спальня виглядає більш охайною і спокійною.

Такі ліжка також допомагають краще організувати простір. Речі розміщуються по секціях, тому менше безладу. Водночас важливо враховувати розмір кімнати, адже для відкривання шухляд потрібен додатковий простір.

