Ранней клубники может не быть: фермеры предупредили о потере урожая из-за аномальных морозов

Ягоды могут вырасти в цене на 80%

Украинские аграрии могут потерять урожай клубники, который выращивается в открытом грунте без специальной защиты. Из-за аномальных апрельских заморозков, когда температура в воздухе опускалась до -7°C, под серьезным ударом оказались также голубика и малина.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали аналитики ассоциации "Ягодничество Украины" и представители Всеукраинского аграрного совета. Эксперты отмечают, что ягодный сезон оказался под угрозой из-за совокупности погодных факторов, ведь зима 2025-2026 годов была крайне нестабильной.

Какая ситуация с фруктами

Хозяйства, выращивавшие садовую землянику без защиты агроволокном, констатируют почти полную потерю первого сбора.

Для голубики морозы стали критическими, поскольку пришлись на этап распускания почек, из-за чего часть завязи погибла, а уцелевшие ягоды будут мельче.

Выращивание клубники. Фото — ШИ

Развитие малины также задержалось, что приведет к уменьшению общего объема урожая и смещению сроков сбора.

Что нужно знать об урожае. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, ситуация на рынке будет зависеть от погоды в мае. Если майские заморозки повторятся, стоимость ягод и фруктов вырастет более чем на 80% по сравнению с прошлым сезоном.

