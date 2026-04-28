Станут роскошью и деликатесом: как в Украине взлетят цены на фрукты и ягоды из-за заморозков

Многие плодовые деревья были повреждены сильными морозами

Аномально холодная весна в Украине привела к заметным потерям урожая плодовых деревьев и ягод. Из-за этого может быть дефицит отечественной продукции на прилавках, а цены на нее значительно взлетят.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Киев24". По его словам, заморозки уже повредили урожай косточковых и ягод – абрикосов, слив, персиков и черешни. Они уязвимы к перепадам температур.

"Ситуация уже начиная с января-февраля 2026 года негативно повлияла на формирование будущего урожая, потому что деревья были повреждены сильными морозами. И морозами, которые были до Пасхи (до -5 градусов в некоторых регионах Украины)", — сказал он.

В связи с этим уже фиксируется неутешительная тенденция — из-за уменьшения предложения на рынке и замещения продукции импортом, цены на некоторые фрукты и ягоды в сравнении с прошлым сезоном буквально летит вверх.

"Импорт сам по себе не дешевый, ну и сохранившаяся продукция она не будет стоить дешево", — подчеркнул Марчук.

Эксперт говорит, что если заморозки продлятся, стоимость может стать даже на 80% больше, нежели в прошлом сезоне.

"На сегодняшний день, по сравнению с прошлым сезоном, иногда цена больше чем на 30%. А если мы будем видеть и серьезные заморозки в мае, которые могут повредить урожай, то это может быть даже более 80% от цены прошлого сезона", — подытожил он.

Когда будут заморозки в Украине

Согласно данным Укргидрометцентра, 28, 29 и 30 апреля в некоторых областях Украины ночью ожидается до -1 градуса.

Ситуация начнет улучшаться с 1 мая. По всей стране температура воздуха ночью будет на уровне +2..+3 градусов тепла.

"28-30 апреля холодная воздушная масса над Украиной обусловит и соответствующую погоду, а температура будет очень зависеть от облачности и прояснений. Ночью, к сожалению, сохраняется угроза заморозков, холодными ожидаются и дни, только на юге несколько теплее. В поле высокого давления у земной поверхности будет преобладать погода без осадков, однако за счет особенности циркуляции воздушных масс на высотах днем ​​28 апреля в северных областях и северо-востоке страны, 29 апреля в большинстве областей, в течение суток 30 апреля на крайнем юге страны местами ожидается небольшой дождь", — сказали в Укргидрометцентре.

