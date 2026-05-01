Ранньої полуниці може не бути: фермери попередили про втрату врожаю через аномальні морози

Ягоди можуть зрости у ціні на 80%

Українські аграрії можуть втратити врожай полуниці, який вирощується у відкритому ґрунті без спеціального захисту. Через аномальні квітневі заморозки, коли температура у повітрі опускалася до -7°C, під серйозним ударом опинилися також лохина та малина.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли аналітики асоціації "Ягідництво України" та представники Всеукраїнської аграрної ради. Експерти зазначають, що ягідний сезон опинився під загрозою через сукупність погодних факторів, адже зима 2025-2026 років була вкрай нестабільною.

Більше подробиць у матеріалі: Абрикоси подорожчають на 80%, полуниця зникне з ринку: що квітневі морози зробили з урожаєм

Яка ситуація з фруктами

Господарства, які вирощували садову суницю без захисту агроволокном, констатують майже повну втрату першого збору.

Для лохини морози стали критичними, оскільки припали на етап розпускання бруньок, через що частина зав’язі загинула, а вцілілі ягоди будуть дрібнішими.

Розвиток малини також суттєво затримався, що призведе до зменшення загального обсягу врожаю та зміщення термінів збору.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ситуація на ринку залежатиме від погоди у травні. Якщо травневі заморозки повторяться, вартість ягід та фруктів зросте більш ніж на 80% порівняно з минулим сезоном.

Раніше "Телеграф" писав, що метеоролог пояснила, звідки взялися нескінченні холоди.