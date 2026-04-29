Весна, которая нас заморозила: метеоролог объяснила, откуда взялись бесконечные холода

Почему Украину в апреле накрыла волна аномальной прохлады

В холодной весне 2026 года виноват антициклон, сформировавшийся над северной Атлантикой. Он блокирует поступление теплой воздушной массы в Европу и, в частности, в Украину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала начальник отдела метеорологии и прогнозов Ровенского областного центра гидрометеорологии Ирина Вакулинская :

Она пояснила, что в этих условиях происходит беспрепятственное вторжение арктического воздуха с северного полюса непосредственно в центральные и восточные районы Европы. А с востока блокирующее действие оказывает область низкого давления.

"Циклон, который вчера (26 апреля – Ред.) принес на территорию нашего государства местами даже стихийные явления, осадки, сильный ветер, пылевые поземки. По территории Украины были очень контрастные погодные условия. Мы видели даже на юге температура воздуха днем была +25, а на Ровенщине вообще аномальные температуры воздуха. Ночная температура была значительно выше дневной. Днем температура воздуха при прохождении атмосферных фронтов снижалась даже до +1 градуса, а ночью она была +10", — рассказала Ирина Вакулинская.

Напомним, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала "Телеграфу", каким будет лето 2026 года в Украине. Хотя температура воздуха может быть на несколько градусов выше климатической нормы, возможны волны холода.