Как избежать вони дома. Американка назвала 13 мест, которые обязательно нужно проверять

Причиной неприятного запаха может быть не только холодильник

Иногда дома появляется неприятный запах, происхождение которого трудно понять. Поэтому хозяйкам советуют обязательно регулярно проверять несколько неочевидных мест.

Об этом пишет американка в сети. По ее словам, иногда причина неприятного запаха – это не только некачественная уборка, но и уход за текстилем или коврами.

Женщина отмечает, что в первую очередь нужно наладить личную гигиену в семье, особенно если есть дети или животные. То есть убедиться в том, что все члены семьи хорошо моются и ухаживают за интимной гигиеной. Если с этим вопросом решено, тогда можно проверить несколько мест в доме:

вентиляционное отверстие вытяжки;

сушилка для одежды, ее фильтр нужно регулярно чистить и не позволять накапливаться влаге в барабане и т.п.;

чехлы для матрасов – их нужно стирать раз в неделю, лучше использовать непромокаемые, которые не будут пропускать влагу;

выносите матрасы на свежий воздух летом, особенно когда солнечно – это будет способствовать проветриванию и дезинфекции;

одеяла и простыни — их нужно стирать как минимум раз в месяц, а лучше раз в две недели;

кухонные шкафы сверху – здесь может накапливаться грязь;

сливы в ванной и на кухне – их нужно регулярно прочищать и мыть;

холодильник;

ковры – их следует профессионально чистить или стирать хотя бы раз в пол года, но лучше чаще;

ковровое покрытие – его нужно регулярно менять, но лучше приобрести то, которое можно мыть;

полотенца и постельное белье – их нужно стирать на 90 градусах с дезинфицирующими средствами;

посудомоечная машина и стиральная машина — регулярно включайте режим очистки и домывайте то, что пропускает устройство;

проверьте места под раковиной, холодильником, плитой или туалетом — убедитесь, что ничего не течет и там нет грязи;

Кроме того, американка советует приобрести воздухоочиститель, который уменьшит количество пыли, шерсти в помещении. Это будет способствовать уменьшению интенсивности запахов и аллергии.

