Путин тогда еще не родился: как в детстве выглядел Дональд Трамп и сколько ему сейчас лет (фото)

Разве увидишь в этом милом ребенке сегодняшнего одиозного республиканца?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп тоже был ребенком, но особенным. Ведь не всем людям на планете удается родиться в семье гения строительного бизнеса и миллионера.

Все смеялись со старика Джо Байдена, но он лишь ненамного старше своего республиканского соперника. Дональд Трамп появился на свет 14 июня 1946 года. Он всего на 4 года младше Байдена, и сейчас ему 78 лет.

Дональд Трамп старше Путина

В октябре российскому диктатору "стукнуло" 72 года. И если Путин при власти уже более 25 лет, то вчера Дональд Трамп стал вторым президентом США после Гровера Кливленда, который смог выиграть два выборных срока с перерывом между ними, и первым, кому это удалось, будучи кандидатом от Республиканской партии.

Как Дональд Трамп выглядел в детстве

Республиканец здесь еще совсем маленький. Фото: Gem Space Media

Интересный факт: дедушка и бабушка Дональда Трампа по отцовской линии были немецкими эмигрантами: Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Друмпф (Drumpf), 1869-1918) приехал в США в 1885 году и стал гражданином страны в 1892 году. Его жена, Элизабет Крист (1880-1966), родом из Германии. Они поженились в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц, в 1902 году.

Дональд Трамп в возрасте 4 лет. Фото: Gem Space Media

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