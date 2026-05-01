Копеечный способ наполнить жилище тропическим ароматом. Нужно то, что обычно летит в помойку
Нет необходимости покупать дорогие средства с искусственными ароматизаторами
Создать приятный запах в доме можно без химии и больших затрат. Ингредиенты для натурального освежителя воздуха нужно искать на кухне.
О том, как освежить воздух в доме без использования искусственных ароматов и освежителей, рассказали в соцсети Reddit. Один из пользователей спросил, как круглосуточно поддерживать приятный аромат в доме семьи с шестью детьми, большинство из которых — подростки.
Мужчине посоветовали простой и экологичный способ наполнить дом приятным запахом. Ему порекомендовали сложить в небольшую кастрюлю апельсиновую цедру и кожуру от яблок, залить водой, вскипятить и варить на очень медленном огне. Воздух наполнится ароматным паром.
К цедре и кожуре можно добавить ваниль или корицу. Под действием кипятка эфирные масла будут испаряться и попадать в воздух. Дом наполнит приятный тропический аромат.
Таким образом, не потратив ни копейки, фактически из отходов, можно сделать натуральный освежитель воздуха. Он поможет наполнить дом приятным запахом без использования искусственных ароматов.
