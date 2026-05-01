Копеечный способ наполнить жилище тропическим ароматом. Нужно то, что обычно летит в помойку

Нет необходимости покупать дорогие средства с искусственными ароматизаторами

Создать приятный запах в доме можно без химии и больших затрат. Ингредиенты для натурального освежителя воздуха нужно искать на кухне.

О том, как освежить воздух в доме без использования искусственных ароматов и освежителей, рассказали в соцсети Reddit. Один из пользователей спросил, как круглосуточно поддерживать приятный аромат в доме семьи с шестью детьми, большинство из которых — подростки.

Мужчине посоветовали простой и экологичный способ наполнить дом приятным запахом. Ему порекомендовали сложить в небольшую кастрюлю апельсиновую цедру и кожуру от яблок, залить водой, вскипятить и варить на очень медленном огне. Воздух наполнится ароматным паром.

К цедре и кожуре можно добавить ваниль или корицу. Под действием кипятка эфирные масла будут испаряться и попадать в воздух. Дом наполнит приятный тропический аромат.

Кожицу яблок обычно выбрасывают.

Таким образом, не потратив ни копейки, фактически из отходов, можно сделать натуральный освежитель воздуха. Он поможет наполнить дом приятным запахом без использования искусственных ароматов.

