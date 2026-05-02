Теперь "АТБ" будет работать по-новому. Что изменится для покупателей
Нововведения касаются всех супермаркетов компании
Сеть "АТБ" вводит новые правила проведения ежедневной минуты молчания. Теперь во всех магазинах сети в 9.00 будут останавливать обслуживание покупателей на кассах.
Об этом "Телеграф" узнал от своих источников. Сотрудники "АТБ" получили соответствующий приказ от руководства.
В 9:00 во всех супермаркетах будет звучать отсчет минуты молчания, все работники сети, в том числе и кассиры, должны остановить все процессы и разговоры, отдавая честь памяти погибших на войне России против Украины.
После завершения минуты молчания будет звучать гимн Украины (в течение одной минуты). Пока он звучит, работники должны стоя выразить свое уважение к стране.
Таким образом, каждое утро работа всех магазинов "АТБ" будет останавливаться. Решение принято в рамках организации ежедневных мер по оказанию почестей памяти погибших в войне и поддержанию национальной идентичности.
Минута молчания в Украине — что известно
Указ президента об общенациональной минуте молчания в Украине действует с 16 марта 2022 года. Каждый день в 9:00 украинцы должны чествовать память всех соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России.
На улицах многих городов через громкоговорители звучит отсчет минуты молчания. Местами полиция на минуту останавливает движение транспорта по центральным улицам.
Как рассказывал "Телеграф", общественный транспорт в Киеве делает остановки во время минуты молчания. Она длится 30 секунд.