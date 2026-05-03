Харьков может накрыть волна затяжных дождей и резкое похолодание: когда ждать пик непогоды

Дневная температура в этот период может упасть с 23 до 14 градусов тепла

В Харькове в период с 10 по 17 мая прогнозируется неустойчивая и преимущественно влажная погода. Синоптики предупреждают о затяжных дождях, особенно в середине недели, а также о понижении температуры воздуха.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. "Телеграф2 подробнее расскажет, чего ждать от погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Начало периода, 10 мая, будет теплым — до +23 °C, с переменной облачностью и небольшим дождем. Уже 11 мая температура снизится до +19 °C, а осадки усилятся и будут продолжаться в течение дня.

Во вторник и среду, 12-13 мая, сохранится дождливая и облачная погода, а температура постепенно упадет до +17 °C — будет ощущаться легкое похолодание.

Наиболее дождливым станет четверг, 14 мая: ожидаются затяжные дожди (до 60%) при +17 °C днем и около +10 °C ночью.

В пятницу, 15 мая, осадки почти прекратятся, хотя останется облачность и прохладная погода до +16 °C.

Однако в выходные погода улучшится: 16 мая — сухо и до +20 °C, а 17 мая — солнечно и теплее, до +22 °C.

В течение всего этого периода температура ночью будет постепенно опускаться с +14 до +9 градусов, а на выходных поднимется до +13 °C.

Дожди должны начаться с воскресенья, 10 мая. Фото: Gemini

Следующая неделя почти не порадует город солнцем. Фото: Gemini

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В Харькове в начале второй декады ожидается неустойчивая погода: 10-11 мая будет тепло (до +20...+21 °C) с переменной облачностью и осадками, однако уже 12 мая температура снизится до +14 °C, а дожди усилятся.

Температура днем в Харькове на следующей неделе может опуститься до +14 градусов. Фото: Укргидрометцентр

Прогнозы Укргидрометцентра и WeatherNext 2 в целом совпадают, однако первый ресурс ожидает более ощутимое похолодание. На другие дни подробных данных пока нет, но уже сейчас видно, что дожди и понижение температуры накроют город как минимум в начале следующей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать в Украине осенью.