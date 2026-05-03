Харків може накрити хвиля затяжних дощів та різке похолодання: коли чекати пік негоди

Денна температура у цей період може впасти з 23 до 14 градусів тепла

У Харкові в період із 10 по 17 травня прогнозується нестійка та переважно волога погода. Синоптики попереджають про затяжні дощі, особливо в середині тижня, а також про зниження температури повітря.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Початок періоду, 10 травня, буде теплим — до +23 °C, із мінливою хмарністю та невеликим дощем. Уже 11 травня температура знизиться до +19 °C, а опади посиляться й триватимуть протягом дня.

У вівторок і середу, 12-13 травня, збережеться дощова й хмарна погода, а температура поступово впаде до +17 °C — відчуватиметься легке похолодання.

Найбільш дощовим стане четвер, 14 травня: очікуються затяжні дощі (до 60%) при +17 °C вдень і близько +10 °C вночі.

У п’ятницю, 15 травня, опади майже припиняться, хоча залишиться хмарність й прохолодна погода — до +16 °C.

Однак На вихідних погода покращиться: 16 травня — сухо й до +20 °C, а 17 травня — сонячно та тепліше, до +22 °C.

Протягом усього цього періоду температура вночі поступово опускатиметься з +14 до +9 градусів, а на вихідних підніметься до +13 °C.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

У Харкові на початку другої декади очікується нестійка погода: 10-11 травня буде тепло (до +20…+21 °C) із мінливою хмарністю та опадами, однак уже 12 травня температура знизиться до +14°C, а дощі посиляться.

Прогнози Укргідрометцентра і WeatherNext 2 загалом збігаються, однак перший ресурс очікує відчутніше похолодання. На інші дні детальних даних поки немає, але вже зараз видно, що дощі та зниження температури накриють місто щонайменше на початку наступного тижня.

