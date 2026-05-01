Мороженое с объедков? Почему новинку в "Сильпо" критикуют в сети

Стоит десерт почти 200 грн

В магазинах "Сильпо" появилось необычное мороженое. Речь идет о десерте от "Рудь" со вкусом апельсина или кокоса.

Известная блогер Юлия Мусийчук уже попробовала оба варианта и поделилась своими впечатлениями. Заметим, что речь идет о мороженом Rud Frenzy coconut в кокосовой кожуре и Rud Frenzy апельсиновом с черничным топингом.

Первый вариант – это мороженое с косовой стружкой в кокосовой кожуре. За один такой десерт нужно заплатить 199 грн. Вес мороженого 180 г, вместе с кожурой кокоса. По словам Мусийчук, само мороженое – это пломбир со стружкой, оно имеет выраженный кокосовый вкус.

Мороженое в кокосе Rud Frenzy

Второе мороженое – это десерт в апельсиновой кожуре с черничным допингом. Здесь мороженое сливочное с цитрусовой ноткой, в меру сладкое и кислое. Rud Frenzy апельсиновое стоит 199 грн за два мороженого по 80 г.

"Аромат свежий, цитрусовый, а посмотрите, насколько интересное оформление", — говорит блогер.

Мороженое в апельсине Rud Frenzy

По словам Мусийчук, ей больше понравилась апельсиновая новинка, ведь у нее не только интересное оформление, но и насыщенный, приятный вкус. Однако в комментариях мнения пользователей разделились, кто-то писал, что ему наоборот больше понравилось кокосовое мороженое, а кто-то не понял зачем несъедобная шкурка. Люди отмечали:

Креативно. Но за такую цену я бы хотела съедобную шкурку (шоколад или глазурь), потому что как-то странно, будто кто-то съел фрукт и в объедках подал мороженое. Как будто в гости пришел на детский праздник и мама креативщица угостила так гостей. Такие у меня ассоциации.

200 грн за три столовых ложки мороженого в кожуре из-под апельсина, которую выкинешь… такое себе.

Спасибо за обзор, теперь я знаю, что такое покупать не надо.

А мне кокосовое нравится, прикольно… что-то не видела, чтобы кто-то жаловался, что выпил воду из кокоса на пляже на островах, а оболочка осталась.

