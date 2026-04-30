"Напихали все подряд". Roshen снова поразил украинцев новинкой, что в ней интересно (фото, видео)

Новые конфеты от "Рошен" завирусились в сети. Многие украинцы уже попробовали новинку и рассказали о своих впечатлениях.

Как отметила пользовательница в Threads, конфеты имеют внутри кукурузные хлопья и орехи. По текстуре они напоминают чем-то вафли или "Киевский торт", ведь достаточно сильно крошатся.

"Вы не поверите, но в "Рошен" снова новинка", — говорится в сообщении.

Конфеты Сrispelle от Рошен

Украинка добавила, что ей новинка от "Рошен" понравилась и чем-то напомнила по вкусу "Красный мак". Конфеты "Сrispelle" стоят 389 грн за 1 кг, но достаточно воздушные, поэтому не затягивают на крупную сумму.

Известная блогер Юлия Мусийчук поделилась и своими впечатлениями от новинки. По ее словам, конфета вкусная, в меру сладкая и воздушная. Имеет хрустящее наполнение, хорошо чувствуются орехи.

В комментариях пользователей удивлял не столько вкус конфеты, а то, что "Рошен" выпустил новинку. Ведь, по словам украинцев, в этом году компания уже производила несколько новинок, хотя продавала их не так долго. Люди писали:

Что это они разошлись так.

Я еще старые новинки не попробовала, их так много.

Я не ожидала, что могут еще производиться новые конхфеты…

Цена более 400 грн, а ничего особенного — вафельная крошка типа "Красного мака".

Напичкали все, что можно.

