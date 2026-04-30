"Напихали все подряд". Roshen снова поразил украинцев новинкой, что в ней интересно (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Килограмм стоит около 400 грн
Новые конфеты от "Рошен" завирусились в сети. Многие украинцы уже попробовали новинку и рассказали о своих впечатлениях.
Как отметила пользовательница в Threads, конфеты имеют внутри кукурузные хлопья и орехи. По текстуре они напоминают чем-то вафли или "Киевский торт", ведь достаточно сильно крошатся.
"Вы не поверите, но в "Рошен" снова новинка", — говорится в сообщении.
Украинка добавила, что ей новинка от "Рошен" понравилась и чем-то напомнила по вкусу "Красный мак". Конфеты "Сrispelle" стоят 389 грн за 1 кг, но достаточно воздушные, поэтому не затягивают на крупную сумму.
Известная блогер Юлия Мусийчук поделилась и своими впечатлениями от новинки. По ее словам, конфета вкусная, в меру сладкая и воздушная. Имеет хрустящее наполнение, хорошо чувствуются орехи.
В комментариях пользователей удивлял не столько вкус конфеты, а то, что "Рошен" выпустил новинку. Ведь, по словам украинцев, в этом году компания уже производила несколько новинок, хотя продавала их не так долго. Люди писали:
- Что это они разошлись так.
- Я еще старые новинки не попробовала, их так много.
- Я не ожидала, что могут еще производиться новые конхфеты…
- Цена более 400 грн, а ничего особенного — вафельная крошка типа "Красного мака".
- Напичкали все, что можно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывает название "Рошен" и почему его меняли.