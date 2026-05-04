Шипит как змея и имеет необычную окраску: в Украине заметили редкую птицу-красавца

Птица с необычной окраской была замечена в Украине. Его яркие перья и вид случайных прохожих, успевших зафиксировать находку на камеру.

Об этом пользователь с ником Inna_Rudenko написала в Тредсе. Она опубликовала несколько фотографий, спросив у подписчиков, встречали ли они подобной птицы.

У птицы длинный узкий клюв и заметная челка на голове, которую он может расправлять, как веер. Его окрас сочетает охристо-рыжие тона туловища с четкими черно-белыми полосами на крыльях и хвосте.

Что это за птица

В комментариях под сообщением женщине быстро ответили, что это одуд. Пользователи отметили, что, несмотря на свой экзотический вид, он является привычным видом для нашей территории, хотя встретить его в пределах города удается не каждому.

Одуд – где живет и чем питается

Это перелетная птица, которая прилетает в Украину в середине или конце апреля, когда устанавливается стабильный теплый воздух. Одуды любят открытые просторы: луга, пастбища, опушки и фруктовые сады, где они могут легко найти корм на земле.

Одуд

Питается он преимущественно насекомыми, их личинками, волчками и мелкими беспозвоночными, которых достает из почвы длинным клювом. Для людей одуд вполне безопасен и даже полезен, поскольку помогает контролировать популяцию садовых вредителей. Единственной его "защитой" является специфический резкий запах, который железы птицы выделяют в случае опасности для отпугивания хищников.

