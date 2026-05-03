Сенсационный улов: в лесном болоте выловили исчезающую рыбу

Украинскому рыбаку удалось выволить довольно редкую рыбу — золотого карася, который уже исчез из многих рек нашей страны.

Соответствующий пост опубликовал Юрий Невмержицкий на своей странице в Facebook. По его словам, рыбалка проходила в 2026 году на обычную поплавочную удочку.

Он отправился в лес на рыбалку на одно из местных болот. Рассчитывая на стандартный улов, неожиданно для себя ему попался карась ярко-золотистого окраса.

Как ранее рассказывала "Телеграфу" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь, еще начале XX века вышеупомянутая рыба буквально была повсюду. Она подчеркнула, что по поводу сокращения численности этой рыбы есть разные точки зрения. Долгое время, например, считалось, что золотого карася вытеснил серебристый карась. Однако этому поспособствовало и то, что золотой карась предпочитает пойменные водоемы.

— И он нуждается в нересте, например, на свежезатопленных растениях. То есть если это водохранилище, но эти растения все время затоплены, они там гниют, то это ему хуже считается, — пояснила Куцоконь.

Ихтиолог подытожила, что в ​​прошлом массовый вид рыбы, который предпочитает стоячие водоемы, в Украине почти исчез во многих реках. Он есть на Десне, а также в пойменных водоемах и еще некоторых местах, но в малых количествах.

Золотой карась — что известно об этой рыбе

Это рыба семейства карповых. Пресноводная озерно-речная придонная стайная рыба, очень устойчива к неблагоприятных условиям, в частности, к дефициту кислорода и колебаниям температуры воды. Может прожить до 10-12 лет.

Общий фон окраски золотисто- или медно-желтый. Спина темная, зеленовато-бурая, бока золотистые, брюхо желтоватое, плавники серовато-красные, радужка глаз желтоватая. У мальков при конце хвостового стебля обычно есть тёмное пятнышко или тёмный поясок.

Обычно держится участков с очень сильно развитой подводной и надводной растительностью, которая образует заросли, и с илистым или песчано-илистым грунтом и избегает открытых пространств. В заросших, заброшенных водоемах, например, в старых карьерах или лесных озерах, где он остается едва ли не единственным жителем, этот карась вырождается в тугорослую низкотелую карликовую форму.

Золотой карась

