Шипить наче змія і має незвичне забарвлення: в Україні помітили рідкісного птаха-красеня

Птах з незвичним забарвленням був помічений в Україні. Його яскраве пір'я і вигляд випадкових перехожих, які встигли зафіксувати знахідку на камеру.

Про це користувачка з ніком Inna_Rudenko написала у Тредс. Вона опублікувала кілька світлин, запитавши у підписників, чи зустрічали вони подібного птаха.

Птах має довгий вузький дзьоб і помітний чубчик на голові, який він може розправляти, наче віяло. Його забарвлення поєднує вохристо-руді тони тулуба з чіткими чорно-білими смугами на крилах і хвості.

Що це за птах

У коментарях під дописом жінці швидко відповіли, що це одуд. Користувачі зазначили, що попри свій екзотичний вигляд, він є звичним видом для нашої території, хоча зустріти його в межах міста вдається не кожному.

Одуд — де живе та чим харчується

Це перелітний птах, який прилітає в Україну в середині або наприкінці квітня, коли встановлюється стабільне тепле повітря. Одуди полюбляють відкриті простори: луки, пасовища, узлісся та фруктові сади, де вони можуть легко знайти корм на землі.

Харчується він переважно комахами, їхніми личинками, вовчками та дрібними безхребетними, яких дістає з ґрунту довгим дзьобом. Для людей одуд цілком безпечний і навіть корисний, оскільки допомагає контролювати популяцію садових шкідників. Єдиним його "захистом" є специфічний різкий запах, який залози птаха виділяють у разі небезпеки для відлякування хижаків.

