Как быстро почистить чеснок без мороки: простой трюк, который действительно работает

Чистка чеснока часто превращается в неприятный и липкий процесс, особенно когда его требуется много для приготовления блюд. Зубчики прилипают к пальцам, кожура рассыпается и забивается под ногти, что усложняет работу на кухне. Журналистка Крис Осборн в материале Simply Recipes поделилась простым способом, который, по ее словам, значительно облегчает этот процесс. Метод заключается в коротком нагревании чеснока в микроволновке, после чего шелуха снимается почти без усилий.

По рекомендации автора, головку чеснока следует разделить на отдельные зубчики и прогреть их в микроволновке примерно 10-20 секунд. После короткого охлаждения достаточно слегка нажать или потереть зубчик, чтобы кожура легко отделилась. Осборн отмечает, что во время собственного эксперимента для приготовления соуса болоньез большинство зубчиков очистилось быстро и без остатков шелухи. Один из них требовал дополнительных нескольких секунд нагревания, однако после этого легко очистился.

Журналистка подчеркивает, что эффективность метода может зависеть от свежести чеснока: молодые зубчики очищаются легче, в то время как пересушенные могут вести себя менее предсказуемо. Она также отмечает, что нагревание несколько смягчает остроту вкуса, что следует учитывать в блюдах, где чеснок играет ключевую роль. Для небольших объемов Осборн советует традиционный способ с нажатием ножом, а для большого количества – именно микроволновой метод как более быстрый и удобный. Альтернативой без техники может быть способ со встряхиванием зубчиков в закрытой банке, работающий за счет трения.