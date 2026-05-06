Як швидко почистити часник без мороки: простий трюк, який реально працює

Чищення часнику часто перетворюється на неприємний і липкий процес, особливо коли його потрібно багато для приготування страв. Зубчики прилипають до пальців, шкірка розсипається і забивається під нігті, що ускладнює роботу на кухні. Журналістка Кріс Осборн у матеріалі для Simply Recipes поділилася простим способом, який, за її словами, значно полегшує цей процес. Метод полягає у короткому нагріванні часнику в мікрохвильовій печі, після чого лушпиння знімається майже без зусиль.

За рекомендацією авторки, головку часнику слід розділити на окремі зубчики та прогріти їх у мікрохвильовці приблизно 10–20 секунд. Після короткого охолодження достатньо злегка натиснути або потерти зубчик, щоб шкірка легко відділилася. Осборн зазначає, що під час власного експерименту для приготування соусу болоньєзе більшість зубчиків очистилися швидко та без залишків лушпиння. Один із них вимагав додаткових кількох секунд нагрівання, однак після цього також легко очистився.

Журналістка підкреслює, що ефективність методу може залежати від свіжості часнику: молоді зубчики очищуються легше, тоді як пересушені можуть поводитися менш передбачувано. Вона також зауважує, що нагрівання дещо пом’якшує гостроту смаку, що варто враховувати у стравах, де часник відіграє ключову роль. Для невеликих обсягів Осборн радить традиційний спосіб із натисканням ножем, а для великої кількості — саме мікрохвильовий метод як більш швидкий і зручний. Альтернативою без техніки може бути спосіб із струшуванням зубчиків у закритій банці, який працює за рахунок тертя.