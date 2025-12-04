Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем завести щенка

Расходы на щенка могут быть большими

Задумываясь о принятии щенка в свою жизнь, важно помнить, что это большая ответственность. Прежде чем отправиться в этот увлекательный путь, рассмотрим пять ключевых аспектов, которые помогут вам роковым ошибкам в будущем.

Заблаговременно исследовать требования к породе

Исследование пород перед выбором щенка может быть полезным. Разные породы имеют разные темпераменты, требования к физическим нагрузкам и т.д. Ваша работа состоит в том, чтобы убедиться, что все эти потребности удовлетворены. Начните с обзора своей жизни и оценки того, сколько времени, энергии, пространства и денег вы реально можете уделить домашнему любимцу. К примеру, если вы не любите заниматься спортом, то вы, пожалуй, захотите держаться как можно дальше от активных пород, которым нужно ежедневно тратить много энергии.

Если у вас ограничен бюджет, вы должны знать, что корм для щенков больших пород обычно стоит гораздо дороже, чем для меньших размеров.

Финансовая подготовка

Учтите, что воспитание щенков может быть очень дорогим. Включите в свой бюджет расходы на еду, вкусности, ветеринарный уход, прививки, игрушки, груминг и другие необходимости.

Защититесь от щенков

Исполненные любопытства, но лишенные координации и этикета, щенки искусно находят вещи, которые можно пожевать, описать или уничтожить еще каким-то другим способом. Это, несомненно, может раздражать — каким бы милым ни было их "виновное лицо". Дома для щенков существует множество опасностей, которые вы даже не можете считать опасными, и многие распространенные несчастные случаи можно предотвратить с помощью небольшой планировки.

Начните со сканирования каждой части вашего дома, закрепите что-нибудь хрупкое, спрячьте все обнаженные кабели и уберите все опасное.

Вы также должны быть дисциплинированными

Если вы хотите иметь хорошо обученную собаку, это также потребует усилий, терпения и дисциплины с вашей стороны. Вам придется посвящать кучу времени, чтобы тренироваться с собакой каждый день. Если им запрещено есть человеческую пищу, не давайте им время от времени кусочки. Нельзя прыгать на диван или кровать? Тогда откажитесь от случайного соблазна пригласить их прижаться. Это может запутать вашу собаку. Делайте свои команды четкими и последовательными, и если в доме есть другие, попросите, чтобы они также соблюдали правила.

Найдите собаке друзей

Социализация щенка и знакомство с новым опытом положительным, конструктивным способом является критически важной, поскольку отсутствие социализации может увеличить риск поведенческих проблем, таких как агрессия, страх и тревога. Прогулки – прекрасное время для знакомства с разнообразием объектов, звуков и запахов. Позвольте вашей собаке увидеть и почувствовать новое, но сохраняйте контроль. Участие в групповых прогулках позволяет вашей собаке взаимодействовать с другими собаками. Это способствует развитию социальных навыков и учит их читать язык тела других собак.

