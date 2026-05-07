Не холодильник: где на самом деле нужно хранить лимоны, чтобы они не портились

Лимоны давно стали обычным продуктом на кухне, однако из-за того, что их, как правило, используют небольшими порциями, они часто лежат без дела неделями. Именно в этот период плоды нередко теряют сочность и аромат – и причина кроется не в качестве, а в неправильном хранении. Как правильно хранить эти фрукты рассказали на портале "ofeminin.pl".

Самая распространенная ошибка – автоматически отправлять лимоны в холодильник. Хотя холод действительно замедляет высыхание, он может отрицательно влиять на вкус и текстуру цитрусовых. Особенно быстро это заметно после разрезания: лимоны становятся менее сочными, теряют аромат и постепенно выветриваются.

При комнатной температуре плоды лучше сохраняют природные свойства. Ключевое условие – правильная среда: темное, сухое место без прямых солнечных лучей и подальше от источников тепла. Важно также не складывать лимоны слишком плотно – это может ускорить их порчу.

Специалисты отмечают, что универсального решения нет. Холодильник помогает продлить общий срок хранения, однако вкусовые качества лучше сохраняются в прохладном помещении с температурой около 10–15 °C — например, в амбаре или погребе. В таких условиях лимоны могут оставаться пригодными к употреблению гораздо дольше.

Другая ситуация с разрезанными плодами: их следует держать только в холодильнике и недолго. Самый простой способ – положить половинку срезом вниз на тарелку или в контейнер и использовать в течение 1–2 дней. Альтернатива сразу выжать сок и хранить его в герметичном сосуде.

Также эксперты советуют регулярно пересматривать запасы цитрусовых: даже один испорченный плод может ускорить порчу других. Если же холодильник – единственный вариант, лимоны лучше хранить в плотно закрытой упаковке, чтобы избежать потери влаги и аромата.