Не холодильник: де насправді треба зберігати лимони, щоб вони не псувалися

Марія Швець
Соковиті лимони. Фото instagram.com

Лимони давно стали буденним продуктом на кухні, однак через те, що їх зазвичай використовують невеликими порціями, вони часто лежать без діла тижнями. Саме в цей період плоди нерідко втрачають соковитість і аромат — і причина криється не у якості, а в неправильному зберіганні. Як правильно зберігати ці фрукти розповіли на порталі "ofeminin.pl".

Найпоширеніша помилка — автоматично відправляти лимони до холодильника. Хоча холод справді сповільнює висихання, він може негативно впливати на смак і текстуру цитрусових. Особливо швидко це помітно після розрізання: лимони стають менш соковитими, втрачають аромат і поступово "вивітрюються".

Натомість за кімнатної температури плоди краще зберігають природні властивості. Ключова умова — правильне середовище: темне, сухе місце без прямих сонячних променів і подалі від джерел тепла. Важливо також не складати лимони надто щільно — це може пришвидшити їх псування.

Фахівці зазначають, що універсального рішення немає. Холодильник допомагає продовжити загальний термін зберігання, однак смакові якості краще зберігаються у прохолодному приміщенні з температурою близько 10–15 °C — наприклад, у коморі чи погребі. За таких умов лимони можуть залишатися придатними до вживання значно довше.

Інша ситуація з розрізаними плодами: їх варто тримати лише в холодильнику і недовго. Найпростіший спосіб — покласти половинку зрізом донизу на тарілку або в контейнер і використати протягом 1–2 днів. Альтернатива — одразу вичавити сік і зберігати його в герметичній посудині.

Також експерти радять регулярно переглядати запаси цитрусових: навіть один зіпсований плід може пришвидшити псування інших. Якщо ж холодильник — єдиний варіант, лимони краще зберігати у щільно закритій упаковці, щоб уникнути втрати вологи та аромату.

