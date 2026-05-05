Простой трюк без химии: зачем кубики льда бросают в туалет

Есть очень элементарный способ ухода за туалетом

В быту появился необычный лайфхак, который всё чаще обсуждают как простой способ ухода за туалетом без использования химии и лишних затрат.

Речь идёт об использовании кубиков льда, которые, по словам сторонников этого метода, могут помочь в ежедневной очистке сантехники. О нем написали в "promotions.hu".

Суть подхода заключается в том, что лед, попадая на поверхность фарфора, создает легкий механический эффект трения. Это, в свою очередь, помогает размягчить загрязнения и остатки, которые еще не успели превратиться в стойкий налет. После этого достаточно просто смыть водой.

Для применения этого метода обычно достаточно одного-двух стаканов кубиков льда, которые высыпают прямо в унитаз. Далее рекомендуется подождать несколько минут, чтобы лед подействовал, после чего завершить процесс обычным смыванием.

По желанию к льду иногда добавляют уксус или пищевую соду — это, как отмечается, может помочь в удалении пятен и нейтрализации неприятных запахов.

Такой способ рассматривают как дополнительный бытовой инструмент для поддержания чистоты, особенно в ситуациях, когда нужно быстро освежить ванную комнату без использования агрессивных моющих средств.

В то же время подчеркивается, что метод не заменяет полноценную уборку и неэффективен против сильного известкового налета, а также требует осторожности в случае уже поврежденной сантехники.

