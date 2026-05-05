Простий трюк без хімії: навіщо кубики льоду кидають у туалет

Є дуже елементарний спосіб догляду за туалетом

У побуті з’явився незвичний лайфхак, який дедалі частіше обговорюють як простий спосіб догляду за туалетом без використання хімії та зайвих витрат.

Йдеться про використання кубиків льоду, які, за словами прихильників методу, можуть допомагати у щоденному очищенні сантехніки. Про нього написали у "promotions.hu".

Суть підходу полягає у тому, що лід, потрапляючи на поверхню порцеляни, створює легкий механічний ефект тертя. Це, своєю чергою, допомагає розм’якшити забруднення та залишки, які ще не встигли перетворитися на стійкий наліт. Після цього достатньо просто змити воду.

Для використання методу зазвичай достатньо однієї-двох склянок кубиків льоду, які висипають безпосередньо в унітаз. Далі рекомендують почекати кілька хвилин, щоб лід подіяв, після чого завершити процес звичайним змиванням.

За бажанням до льоду іноді додають оцет або харчову соду — це, як зазначається, може допомогти у видаленні плям та нейтралізації неприємних запахів.

Такий спосіб розглядають як додатковий побутовий інструмент для підтримки чистоти, особливо у ситуаціях, коли потрібно швидко освіжити ванну кімнату без використання агресивних мийних засобів.

Водночас підкреслюється, що метод не замінює повноцінного прибирання і неефективний проти сильного вапняного нальоту, а також потребує обережності у випадку вже пошкодженої сантехніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що іноземець поділився несподіваним лайфхаком для чистки душової кабіни.