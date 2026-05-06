Сильная, волевая, но забытая: какое имя раньше было гордостью каждой семьи, а сейчас проигрывает Стефаниям и Оливиям

Полмиллиона женщин его носит

В 1980-х годах это имя было настоящим мейнстримом, ведь в любом школьном классе, студенческой группе или офисе обязательно было несколько женщин, которые его носили. Однако сегодня оно постепенно уходит в прошлое, уступая место новым трендам.

Речь идет об имени Оксана — символе целой эпохи, который сейчас почти не встретишь среди младенцев. "Телеграф" расскажет, что известно об этом имени и сколько людей в Украине его имеет.

Согласно данным портала "Рідні", в Украине насчитывается 522 109 носителей этого имени. И оно попало в так называемую "зону нечувствительности" — имя стало слишком крепко ассоциироваться с поколением мам и бабушек

Имя Оксана

Наибольшая концентрация Оксан традиционно наблюдается на западе Украины, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Что означает имя Оксана

Это имя имеет древнегреческое происхождение и является украинским адаптацией имени Ксения. В переводе оно означает "гостеприимная", "чужеземка" или "гостя". Считается, что Оксаны носят сильный, волевой характер, они целенаправленны и самостоятельны, но в то же время очень отзывчивы к близким.

Почему популярность угасает

Сегодня молодые родители все чаще предпочитают либо западные варианты (Мия, Эмма, Оливия), либо возвращаются к еще более древним украинским именам (Соломия, Стефания, Ярина). Оксана же, которая была пиком моды 80-х, сейчас переживает период "отдыха".

