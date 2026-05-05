Было в тройке лидеров: какое мужское имя утратило популярность после 70-х в Украине

Когда-то имя Василий было среди самых популярных в Украине и входило в тройку лидеров, но уже через несколько десятилетий оно почти полностью исчезло из списков новорожденных.

Как и почему имя, когда-то выбиравшее тысячи родителей, потеряло популярность, объяснил "Телеграф". По данным портала "Рідні", оно было особенно распространено в Украине в 1940-х годах, а пик пришелся на 1942 год.

В то время этим именем назвали почти 8350 ребят (7,9%), и оно занимало 3-е место в рейтинге самых популярных имен.

Имя Василий – сколько ребят получили его в 1940-х годах по статистике.

Ближе к 1970-м годам имя постепенно начало переходить в категорию "деревенских" или "устаревших", уступая место более современным и "городским" вариантам. Уже в 1966 году оно полностью исчезло из рейтинга самых популярных.

Имя исчезло из топа ближе к 70-м.

Почему оно исчезло из рейтинга

Среди причин снижения популярности — усилившаяся в период урбанизации 60–70-х годов ассоциация с "деревенским" стилем, когда родители в городах предпочитали более "современные" и "европейские" имена. Также повлияло "пересыщение" именем, ведь оно было слишком распространено в предыдущие десятилетия.

Отдельно отмечается влияние советской моды, которая смещала акцент на имена, которые легко произносились в русскоязычной среде и звучали более универсально. Дополнительно уменьшительная форма "Вася" иногда воспринималась как слишком проста, что также влияло на выбор родителей.

Несмотря на это, имя Василий остается классическим украинским именем греческого происхождения, что означает "царь" или "властный".

