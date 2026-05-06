Сильна, вольова, але забута: яке ім'я раніше було гордістю кожної родини, а зараз програє Стефаніям та Олівіям

Пів мільйона жінок його носить

У 1980-х роках це імʼя воно було справжнім мейнстримом, адже у будь-якому шкільному класі, студентській групі чи офісі обов'язково було кілька жінок, які його носили. Проте сьогодні воно поступово відходить у минуле, поступаючись місцем новим трендам.

Мова йде про ім’я Оксана — символ цілої епохи, який зараз майже не зустрінеш серед немовлят. "Телеграф" розповість, що відомо про це імʼя і скільки людей в Україні його має.

Згідно з даними порталу "Рідні", в Україні налічується 522 109 носіїв цього імені. І воно потрапило у так звану "зону нечутливості" — ім’я стало занадто міцно асоціюватися з поколінням мам та бабусь

Імʼя Оксана

Найбільша концентрація Оксан традиційно спостерігається на заході України, зокрема у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Що означає ім’я Оксана

Це ім’я має давньогрецьке походження і є українською адаптацією імені Ксенія. У перекладі воно означає "гостинна", "чужоземка" або "гостя". Вважається, що Оксани мають сильний, вольовий характер, вони цілеспрямовані та самостійні, але водночас дуже чуйні до близьких.

Чому популярність згасає

Сьогодні молоді батьки все частіше надають перевагу або західним варіантам (Мія, Емма, Олівія), або повертаються до ще давніших українських імен (Соломія, Стефанія, Ярина). Оксана ж, яка була піком моди 80-х, зараз переживає період "відпочинку".

