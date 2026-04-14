У Мелании Трамп есть внебрачная дочь? Кто она и что ее связывает с первой леди США

Брине Кнаусс 40 лет и она тоже из Словении

В сети распространяются слухи о возможной родственной связи между словенским диджеем и певицей Бриной Кнаусс и первой леди США Меланией Трамп. Обе они родились в Словении и имеют одинаковую девичью фамилию.

Как передает International Business Times, поводом стала публикация журналиста Марка Чарльза на Substack за 11 апреля 2026 года. В ней утверждается, что Мелания якобы могла родить тайного ребенка от Паоло Замполли, который и познакомил молодую Меланию (в девичестве Кнаусс) с американским бизнесменом.

Эта теория быстро разошлась в социальных сетях, однако не имеет подтвержденных доказательств. Более того, ее содержание противоречит базовой арифметике: сторонники версии утверждают, что Мелания родила Брину в возрасте около 20 лет, однако разница в возрасте между женщинами составляет примерно 15 лет.

Брина Кнаусс в родной Словении.

Пользователи платформы X также ранее указали на фотографии Брины Кнаусс с ее предполагаемыми биологическими родителями, включая снимки с матерью (2014 год) и более поздние изображения отца.

Настоящие родители Брины Кнаусс

На фоне обсуждений в сети упоминался и Замполли — предприниматель, модельный агент и близкий друг семьи Трампов, ранее помогавший Мелании еще и с иммиграционными вопросами. При этом никаких официальных подтверждений родственной связи между Меланией Трамп и Бриной Кнаусс не существует.

Кто така Брина Кнаусс на самом деле

Популярный диджей и музыкант из Словении, проживающая в США. В интервью она подчеркивала, что сосредоточена на музыкальной карьере и рассматривает свое творчество как форму самовыражения и отражение жизненного опыта. Сейчас ей 40 лет, тогда как Мелании — 55.

Известно, что у жены Дональда Трампа есть родная сестра.