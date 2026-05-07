Никогда не говорите "женщина" в магазине: как правильно и вежливо обратиться

Есть более нейтральные фразы

В общественных местах, в частности в магазинах, обращение женщина часто воспринимается как резкое или невежливое, ведь может звучать фамильярно и подчеркивать возраст. В современном этикете оно считается неуместным.

Лучше выбирать нейтральные или вежливые обращения, чтобы общение звучало более корректно.

В частности, вместо прямого восклицания можно начинать фразу с вежливых конструкций типа: "Подскажите, пожалуйста…", "Извините, можно спросить…", "Прошу прощения…".

Если нужно обратиться непосредственно к человеку, допускаются варианты "девушка" — как самое распространенное нейтральное обращение, или "уважаемая" в сочетании с последующей фразой, например: "Уважаемая, подскажите, пожалуйста…". В некоторых случаях может использоваться обращение "дама" (Ред. в укр. вар. "пані" або "дама"), однако оно считается более официальным.

В то же время лучше избегать использования фамильярных или резких форм, таких как "женщина!", "дамочка!", "тетя!" или обращение на "ты" в публичном пространстве, так как они могут восприниматься как неуважительные.

