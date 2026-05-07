Ніколи не кажіть "жінко" у магазині: як правильно й ввічливо звернутися

Є більш нейтральні фрази

У громадських місцях, зокрема в магазинах, звернення "жінка" часто сприймається як різке або неввічливе, адже може звучати фамільярно та підкреслювати вік. У сучасному етикеті воно вважається недоречним.

Краще обирати нейтральні або ввічливі звернення, щоб спілкування звучало коректніше.

Зокрема, замість прямого оклику можна починати фразу з ввічливих конструкцій на кшталт: "Підкажіть, будь ласка…", "Вибачте, можна запитати…", "Прошу вибачення…".

Як звернутись до дівчини у громадських місцях.

Якщо потрібно звернутися безпосередньо до людини, допускаються варіанти "дівчина" — як найпоширеніше нейтральне звернення, або "шановна" у поєднанні з подальшою фразою, наприклад: "Шановна, підкажіть, будь ласка…". У деяких випадках може використовуватися звернення "пані" або "дама", однак воно вважається більш офіційним.

Водночас радше уникати використання фамільярних або різких форм, таких як "жінка!", "дамочка!", "тьотя!" або звернення на "ти" у публічному просторі, оскільки вони можуть сприйматися як неповажні.

