"Совесть имейте". Monobank потролил украинца за заблокированный счет

В компании уже извинились

Украинец поделился в Threads курьезной ситуацией с "Монобанком". Ведь во время попытки списать деньги за исполнительное производство в сообщении появились забавные смайлики.

Как отметил мужчина, банк решил "потянуть прикол" из-за заблокированного счета. К слову, компания уже прокомментировала случай.

"Монобанк", ну вы и говнюки. Пусть и заблокировали счет, но фильтруйте хоть смайлики как-нибудь, а то как издевательство выглядит», — говорится в сообщении.

Заметим, что мужчина отметил – это заблокированный счет именно в "моно", и он стал причиной исполнительного производства. Впрочем, учитывая набор смайликов, ситуация выглядит довольно забавно.

"Монобанк" в комментариях уже написал: "Извините. Мы нашли причину и благодаря вам будем исправлять эмоджи".

Впрочем, украинцы уже шутят в сети, что с таким набором смайликов бухгалтерия обычно рассылает зарплату работникам. Некоторые добавил, что "моно" просто радуется, что исполнительное производство пришло, а денег на счету нет.

С какими эмоциями бухгалтерия начисляет мне ЗП.

Но они радуются за вас — производство пришло, а денег на его выполнение нет, то ничего и не спишут.

Тоже всегда тащусь с их смайликов.

