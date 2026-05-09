"Совість майте". Monobank потролив українця за заблокований рахунок

У компанії вже вибачились

Українець поділився у Threads курйозною ситуацією з "Монобанком". Адже під час проби списати гроші за виконавче провадження у повідомленні з'явились кумедні смайлики.

Як зазначив чоловік, банк вирішив "потягнути прикол" через заблокований рахунок. До слова, компанія вже прокоментувала випадок.

"Монобанк", ну ви і гімнюки. Нехай і заблокували рахунок, але фільтруйте хоч смайлики якось, а то як знущання виглядає", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що чоловік зазначив — це заблокований рахунок саме в "моно", і він став причиною виконавчого провадження. Втім, враховуючи набір смайликів, ситуація виглядає досить кумедно.

"Монобанк" в коментарях вже написав: "Вибачте. Ми знайшли причину та завдяки вам будемо виправляти емоджі".

Втім українці вже жартують в мережі, що з таким набором смайликів бухгалтерія зазвичай розсилає зарплату працівникам. Дехто додав, що "моно" просто радіє, що виконавче провадження прийшло, а грошей на рахунку немає.

З якими емоціями бухгалтерія нараховує мені ЗП.

Та то вони радіють за вас — провадження прийшло, а грошей на його виконання немає, то нічого і не спишуть.

Теж завжди тащусь з їхніх смайликів.

