Украинец питается на 100 грн в день продуктами из "АТБ": интересный челлендж завирусился в TikTok (видео)
Первое видео набрало почти 1 млн просмотров
Украинец показал в сети, как живет на 100 грн в день. Мужчина делает на эту сумму закупки в "АТБ" и рассказывает, чем питается.
Соответствующие видео украинец выкладывает в Тик Ток, где они набирают сотни тысяч просмотров. По словам автора, правила этого челленджа просты – на день есть 100 грн, на которые можно купить продукты в "АТБ".
На следующий день деньги не переносятся, а вот продукты – да. В первый день своего эксперимента мужчина купил перловую кашу, овсянку, макароны, соус "Тартар" и яблоко. Все вышло на 99 грн, то есть в бюджет мужчина уложился. На завтрак он сделал себе овсянку на воде, на обед перловая каша с запеченным яблоком, а на ужин – макароны с соусом.
В следующих видео автор уже покупал больше овощей и брал белковые продукты, например, яйца. Вероятнее всего, он прислушивался к советам в комментариях. Ведь первое видео набрало почти 1 млн просмотров, и многие пользователи написали, что в рационе не хватает белка и овощей.
Люди писали:
- Без белка тяжелый рацион.
- Голодный, потому что белка нет. Купите на завтраки, хотя бы по 2 яйца. Ну и овощей добавить бы: свеклу, морковь, капусту. Еще нужно мясо раз в день, желательно бы не курицу. Но лучше купить на неделю, потому что так вы долго будете собирать все, что нужно на тарелку. Я понимаю, что у вас челлендж.
- На сотку выжить невозможно, это будут проблемы со здоровьем.
- Именно так государство представляет наш прожиточный минимум.
