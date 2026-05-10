Обычное отверстие в разделочной доске: зачем оно на самом деле нужно

Об этой функции почти никто не знает

На кухне многие мелкие детали кажутся чисто декоративными или случайными, хотя на самом деле имеют вполне практичное предназначение. Один из таких примеров — отверстие в углу доски, которое большинство людей используют только для хранения.

На самом деле, эта деталь может значительно упростить процесс приготовления. Как именно, написали в "Femina".

После нарезки ингредиентов их можно легко и удобно пересыпать через отверстие прямо в миску или контейнер, не разбрасывая по столу. Это экономит время и помогает удерживать кухню в чистоте.

Также в профессиональной кухне часто используют еще один простой прием – подкладывают под доску влажную салфетку или полотенце. Это фиксирует поверхность и предотвращает скольжение во время нарезки, делая процесс более стабильным и безопасным.

Что делать, если доска грязная

Со временем разделочная доска может терять свой вид из-за частого использования. В таких случаях ее очищают простыми средствами, например солью и лимоном, которые помогают убрать загрязнение и освежить поверхность.

