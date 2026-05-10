Обычное отверстие в разделочной доске: зачем оно на самом деле нужно

Марина Бондаренко
Вы часто пользуетесь доской, но не используете все ее возможности Новость обновлена 10 мая 2026, 07:29
Об этой функции почти никто не знает

На кухне многие мелкие детали кажутся чисто декоративными или случайными, хотя на самом деле имеют вполне практичное предназначение. Один из таких примеров — отверстие в углу доски, которое большинство людей используют только для хранения.

На самом деле, эта деталь может значительно упростить процесс приготовления. Как именно, написали в "Femina".

После нарезки ингредиентов их можно легко и удобно пересыпать через отверстие прямо в миску или контейнер, не разбрасывая по столу. Это экономит время и помогает удерживать кухню в чистоте.

Также в профессиональной кухне часто используют еще один простой прием – подкладывают под доску влажную салфетку или полотенце. Это фиксирует поверхность и предотвращает скольжение во время нарезки, делая процесс более стабильным и безопасным.

Что делать, если доска грязная

Со временем разделочная доска может терять свой вид из-за частого использования. В таких случаях ее очищают простыми средствами, например солью и лимоном, которые помогают убрать загрязнение и освежить поверхность.

