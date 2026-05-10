Звичайний отвір в обробній дошці: навіщо він насправді потрібен

Про цю функцію майже ніхто не знає

На кухні багато дрібних деталей здаються суто декоративними або випадковими, хоча насправді мають цілком практичне призначення. Один із таких прикладів — отвір у куті дошки, який більшість людей використовує лише для зберігання.

Насправді ця деталь може значно спростити процес приготування. Як саме, написали у "Femina".

Після нарізання інгредієнтів, їх можна легко та зручно пересипати через отвір прямо в миску або контейнер, не розкидаючи по столу. Це економить час і допомагає утримувати кухню в чистоті.

Також у професійній кухні часто використовують ще один простий прийом — підкладають під дошку вологу серветку або рушник. Це фіксує поверхню і запобігає ковзанню під час нарізання, роблячи процес більш стабільним і безпечним.

Що робити, якщо дошка брудна

З часом обробна дошка може втрачати свій вигляд через часте використання. У таких випадках її очищують простими засобами — наприклад, сіллю та лимоном, які допомагають прибрати забруднення та освіжити поверхню.

