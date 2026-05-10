Звичайний отвір в обробній дошці: навіщо він насправді потрібен

Марина Бондаренко
Ви часто користуєтесь дошкою, але не використовуєте всі її можливості Новина оновлена 10 травня 2026, 07:29
Фото Колаж "Телеграфу"

Про цю функцію майже ніхто не знає

На кухні багато дрібних деталей здаються суто декоративними або випадковими, хоча насправді мають цілком практичне призначення. Один із таких прикладів — отвір у куті дошки, який більшість людей використовує лише для зберігання.

Насправді ця деталь може значно спростити процес приготування. Як саме, написали у "Femina".

Після нарізання інгредієнтів, їх можна легко та зручно пересипати через отвір прямо в миску або контейнер, не розкидаючи по столу. Це економить час і допомагає утримувати кухню в чистоті.

Також у професійній кухні часто використовують ще один простий прийом — підкладають під дошку вологу серветку або рушник. Це фіксує поверхню і запобігає ковзанню під час нарізання, роблячи процес більш стабільним і безпечним.

Що робити, якщо дошка брудна

З часом обробна дошка може втрачати свій вигляд через часте використання. У таких випадках її очищують простими засобами — наприклад, сіллю та лимоном, які допомагають прибрати забруднення та освіжити поверхню.

#Кухня #Дошка #Лайфхак