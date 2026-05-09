Гигиеническая ловушка: почему нельзя стирать кухонные полотенца вместе с одеждой

Важно соблюдать правила

Многие из нас привыкли забрасывать все подряд в стиральную машину, чтобы сэкономить время и воду. Однако специалисты по домоводству и гигиене предостерегают. что кухонные полотенца в одном барабане с обычной одеждой могут стать причиной неприятных запахов и даже болезней.

Издание The Spruce написало, когда такое соседство допустимо, а когда категорически запрещено. Телеграф расскажет детали.

Кухонные полотенца – это "магниты" для бактерий. Мы вытираем ими руки после сырого мяса, убираем остатки еды со стола или вытираем пролитый соус.

При стирке на низких температурах (30–40°C), обычно выбираемых для одежды, эти бактерии не погибают, а просто "переселяются" на ваши футболки, нижнее белье или джинсы.

Когда стирать отдельно обязательно

Эксперты советуют не смешивать вещи в следующих случаях:

Контакт с сырым мясом или рыбой: Если полотенце использовалось для вытирания сока от мяса, его нужно стирать отдельно при максимально высокой температуре (60°C).

Сильные загрязнения и жир: Кухонный жир плохо вымывается при деликатной стирке и может оставить пятна или специфический запах на вашей повседневной одежде.

Использование химикатов: Если вы протирали стол с применением сильных моющих средств, они могут повредить деликатные ткани одежды во время стирки.

Можно ли когда-нибудь их смешивать

Да, но при определенных условиях. Если вы используете полотенца только для того, чтобы вытереть чистые руки или высушить помытую посуду, их можно добавить в общую стирку. Однако важно соблюдать правила:

Похожие ткани: Стирайте хлопчатобумажные полотенца с крепкими хлопковыми вещами (например, постельным бельем или джинсами).

Температурный режим: Выбирайте температуру не ниже 60°C для дезинфекции.

Избегайте кондиционеров: Ополаскиватели для белья создают на ткани восковой слой, ухудшающий способность полотенец впитывать влагу.

Чтобы ваша кухня оставалась безопасной, специалисты рекомендуют менять кухонные полотенца каждые 1–2 дня. Не ждите, пока они станут заметно грязными или начнут пахнуть. Лучший способ – накопить небольшое количество текстиля (полотенца, салфетки из микрофибры, прихватки) и запустить их отдельным коротким циклом на высокой температуре.

