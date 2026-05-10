Гороскоп на 11 мая: скрытые таланты у Тельцов, осторожность с деньгами у Весов

В центре внимания окажутся работа и профессиональная репутация

Судьба приготовила особую удачу для многих знаков Зодиака. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 11 мая, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в этот понедельник.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте внимательны к финансовым решениям и не обещайте больше, чем сможете выполнить. Поспешность в делах сейчас не принесет желаемого результата, поэтому лучше притормозить. Вечером обсудите планы в спокойной обстановке.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

День поможет вам лучше понять свои истинные желания на ближайшие недели. Займитесь личными делами, но не требуйте от окружающих немедленной реакции. Для вас начинается период внутренней гармонии и возможности проявить скрытые таланты.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завтра вам может остро понадобиться тишина и личное пространство для восстановления сил. Постарайтесь завершить старые задачи и не втягивайтесь в чужие споры или информационный шум. Лучше отсеивать лишние сомнения и сосредоточиться на том, что действительно важно.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Это отличный день для общения с друзьями и обсуждения полезных идей в узком кругу. Доверяйте своей интуиции, которая будет особенно сильной и поможет понять скрытые мотивы окружающих. Вечер проведите в кругу семьи, чтобы обрести эмоциональный комфорт.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

На первый план выйдет работа и ваша профессиональная репутация. Покажите свою собранность и избегайте громких заявлений, чтобы не спровоцировать ненужные конфликты. Завтра тщательно уточняйте детали договоренностей с руководством.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

День благоприятен для учебы, планирования поездок и расширения своего кругозора. Не зацикливайтесь на мелких деталях, если ситуация требует от вас принятия общего стратегического решения. Вечером полезно сменить обстановку, чтобы вернуть вдохновение для будущих планов.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявите осторожность в обращении с деньгами, долгами или банковскими счетами. В отношениях с близкими поможет прямой разговор без намеков и попыток угадать чужое настроение. Не соглашайтесь на условия, которые изначально кажутся вам неудобными или сомнительными.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваше внимание будет приковано к партнерским отношениям и рабочим союзам. Не давите на собеседников ради быстрого ответа, лучше дайте им время спокойно все обдумать. Вселенная добавит вам продуктивности для завершения накопившихся дел.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Понедельник идеально подходит для наведения порядка в рабочем расписании и бытовых вопросах. Избегайте лишней спешки и не перегружайте день встречами, чтобы не довести себя до усталости. Вечер завтра лучше посвятить сну и спокойным занятиям в уютной обстановке.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

День принесет легкость в личной жизни и творчестве, если вы перестанете все контролировать. Это время для радости и вдохновения, когда даже старые проблемы начинают решаться сами собой. Вечер хорош для отдыха, но от крупных незапланированных покупок пока лучше воздержаться.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Ваш фокус внимания сместится на дом, семью и решение старых бытовых вопросов. Старайтесь избегать резких высказываний в общении с родными, мягкий тон поможет быстрее найти компромисс. Ваша уверенность и способность влиять на ситуацию заметно возрастут.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День удачен для переговоров, переписки и решения мелких организационных задач. Обязательно перепроверяйте цифры и сроки в документах, чтобы избежать досадных ошибок. Вечером выберите спокойное общение и постарайтесь не возвращаться к утомительным темам.