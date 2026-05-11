Не зовите своего любимого Тарасом: как ласково назвать парня с этим именем

Выберите лучший вариант

Имя Тарас для каждого украинца имеет особое значение, ведь оно неразрывно связано с фигурой Великого Кобзаря. Однако в повседневном общении мы часто ограничиваемся только официальной формой.

Наставник по технике вещания Адам Диденко на своей странице в Инстаграм объяснил, что украинский язык имеет множество форм, которые позволят вам обратиться к другу, сыну или любимому по-особому. Вместо обычного "Тарас", которое часто является заимствованием, стоит обратить внимание на удельные украинские варианты.

Как можно назвать Тараса ласково:

Тарасик – наиболее классический и нежный вариант;

– наиболее классический и нежный вариант; Тарасько – несколько традиционная, народная форма, звучащая по-свойски;

– несколько традиционная, народная форма, звучащая по-свойски; Тарусь и Тарусик — очень мягкие и теплые формы, идеально подойдут для ближайших;

и — очень мягкие и теплые формы, идеально подойдут для ближайших; Тарасенько — поэтическое обращение, подчеркивающее особое уважение и любовь;

— поэтическое обращение, подчеркивающее особое уважение и любовь; Тасик или Тарик – сокращенные варианты, которые удобно использовать в кругу друзей.

Филологи советуют чаще использовать эти формы в разговоре, чтобы почувствовать настоящий вкус родного языка и сделать приятное своим близким. В следующий раз, обращаясь к знакомому Тарасу, попробуйте назвать его Тарусем — и вы увидите, как изменится настроение вашей беседы.

Что означает имя Тарас

По происхождению это имя древнегреческое ( Taras ). В переводе оно означает "бунтівник", "заколотник" або "той, хто бентежить". Несмотря на такое "беспокойное" значение, в Украине оно всегда ассоциировалось со стойкостью духа и национальной идентичностью.

Ранее "Телеграф" писал, какое мужское имя исчезло из рейтинга популярных за десять лет. и