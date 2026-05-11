Не кличте свого коханого Тарасом: як лагідно назвати хлопця з цим імʼям
Ім’я Тарас для кожного українця має особливе значення, адже воно нерозривно пов’язане з постаттю Великого Кобзаря. Проте у повсякденному спілкуванні ми часто обмежуємося лише офіційною формою.
Наставник з техніки мовлення Адам Діденко на своїй сторінці в Інстаграм пояснив, що українська мова має безліч форм, які дозволять вам звернутися до друга, сина чи коханого по-особливому. Замість звичного "Тарас", яке часто є запозиченням, варто звернути увагу на питомі українські варіанти.
Як можна назвати Тараса ласкаво:
- Тарасик — найбільш класичний та ніжний варіант;
- Тарасько — дещо традиційна, народна форма, що звучить по-свійськи;
- Тарусь та Тарусик — дуже м’які та теплі форми, що ідеально підійдуть для найближчих;
- Тарасенько — поетичне звертання, що підкреслює особливу повагу та любов;
- Тасик або Тарик — скорочені варіанти, які зручно використовувати у дружньому колі.
Філологи радять частіше використовувати ці форми у розмові, аби відчути справжній смак рідної мови та зробити приємне своїм близьким. Наступного разу, звертаючись до знайомого Тараса, спробуйте назвати його Тарусем — і ви побачите, як зміниться настрій вашої бесіди.
Що означає ім'я Тарас
За походженням це ім'я давньогрецьке (Taras). У перекладі воно означає "бунтівник", "заколотник" або "той, хто бентежить". Попри таке "неспокійне" значення, в Україні воно завжди асоціювалося зі стійкістю духу та національною ідентичністю.
