Не кличте свого коханого Тарасом: як лагідно назвати хлопця з цим імʼям

Ім’я Тарас для кожного українця має особливе значення, адже воно нерозривно пов’язане з постаттю Великого Кобзаря. Проте у повсякденному спілкуванні ми часто обмежуємося лише офіційною формою.

Наставник з техніки мовлення Адам Діденко на своїй сторінці в Інстаграм пояснив, що українська мова має безліч форм, які дозволять вам звернутися до друга, сина чи коханого по-особливому. Замість звичного "Тарас", яке часто є запозиченням, варто звернути увагу на питомі українські варіанти.

Як можна назвати Тараса ласкаво:

Тарасик — найбільш класичний та ніжний варіант;

— найбільш класичний та ніжний варіант; Тарасько — дещо традиційна, народна форма, що звучить по-свійськи;

— дещо традиційна, народна форма, що звучить по-свійськи; Тарусь та Тарусик — дуже м’які та теплі форми, що ідеально підійдуть для найближчих;

та — дуже м’які та теплі форми, що ідеально підійдуть для найближчих; Тарасенько — поетичне звертання, що підкреслює особливу повагу та любов;

— поетичне звертання, що підкреслює особливу повагу та любов; Тасик або Тарик — скорочені варіанти, які зручно використовувати у дружньому колі.

Філологи радять частіше використовувати ці форми у розмові, аби відчути справжній смак рідної мови та зробити приємне своїм близьким. Наступного разу, звертаючись до знайомого Тараса, спробуйте назвати його Тарусем — і ви побачите, як зміниться настрій вашої бесіди.

Що означає ім'я Тарас

За походженням це ім'я давньогрецьке (Taras). У перекладі воно означає "бунтівник", "заколотник" або "той, хто бентежить". Попри таке "неспокійне" значення, в Україні воно завжди асоціювалося зі стійкістю духу та національною ідентичністю.

