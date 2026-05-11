В 70-х его носили тысячи: какое мужское имя исчезло из рейтинга популярных за десять лет

К тому времени им назвали почти 16 тысяч украинцев

Еще несколько десятилетий назад имя Игорь было одним из самых распространенных среди мужских имен, но уже через короткое время оно исчезло из рейтингов популярности.

Мужское имя Игорь в 1970 году входило в число самых популярных имен – оно занимало 4 место в рейтинге и им тогда назвали почти 16 000 человек. Об этом свидетельствуют данные "Рідні".

Сколько было носителей имени "Игорь" в 70-х в Украине. Фото: "Рідні"

Однако уже через десятилетие его популярность резко упала, и впоследствии имя полностью исчезло из списков наиболее распространенных.

Когда имя утратило популярность. Фото: "Рідні"

Что означает это имя

Имя Игорь имеет скандинавское происхождение. Оно происходит от имени Ingvarr и является двухкорневым. Первый корень "Ing" связывают со скандинавским богом изобилия Ингом (Фрейром), а "varr" переводится как "охраняемый" или "защищенный". В буквальном смысле имя можно трактовать как "тот, кого защищает Инг".

Из-за такого происхождения имя Игорь иногда трактуют как "богатый" или "счастливый". Несмотря на прежнюю высокую популярность, сегодня оно гораздо реже встречается среди новорожденных.

