Размером с футбольное поле: история села с маленьким названием Яр

Его основали более 100 лет назад

В Украине есть населенные пункты с очень короткими названиями. Один из них имеет площадь, равную одному футбольному полю, и население, вероятно, всего в четыре человека.

Этот населенный пункт — Яр в Винницкой области. Он расположен в Мурованокуриловской общине Могилев-Подольского района и имеет свою историю, как сообщает "Телеграф".

Село было основано в 1910 году, а по данным переписи 2001 года там проживали всего четыре человека. Несмотря на крошечные размеры, Яр имеет собственные природные достопримечательности — неподалеку расположены ботанический памятник "Ясени" и гидрологический памятник "Источник Теребиж". Площадь населенного пункта составляет всего 0,009 квадратного километра — примерно как один большой городской квартал или одно футбольное поле.

Гидрологический памятник природы местного значения "Источник Теребеж". Фото: wikipedia

Украинский город с кратчайшим названием: его история

Ранее "Телеграф" также рассказывал о городе Чоп — населенном пункте с одним из кратчайших названий среди украинских городов. Происхождение названия Чоп до сих пор вызывает споры. Самая распространенная версия связывает ее с венгерским родом Чапи, владевшим этими землями еще в XIII веке.

За свою историю Чоп сменил 142 владельца, а настоящее развитие города началось после появления железной дороги в 1872 году. В это время небольшое поселение превратилось в важный транспортный узел Закарпатья.

