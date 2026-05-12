Розміром з футбольне поле: історія села з маленькою назвою Яр

Його заснували понад 100 років тому

В Україні є населені пункти з дуже короткими назвами. Один із них має площу, як одне футбольне поле та населення, ймовірно, всього в чотири людини.

Цим населеним пунктом є Яр на Вінниччині. Воно розташоване у Мурованокуриловецькій громаді Могилів-Подільського району та має свою історію, як передає "Телеграф".

Село заснували у 1910 році, а за даними перепису 2001 року там проживали лише чотири людини. Попри крихітні розміри, Яр має власні природні пам’ятки — неподалік розташовані ботанічна пам’ятка "Ясени" та гідрологічна пам’ятка "Джерело Теребіж". Площа населеного пункту становить лише 0,009 квадратного кілометра — приблизно як один великий міський квартал або одне футбольне поле.

Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення "Джерело Теребіж". Фото: wikipedia

Українське місто з найкоротшою назвою: його історія

Раніше "Телеграф" також розповідав про місто Чоп — населений пункт із однією з найкоротших назв серед українських міст. Походження назви Чоп досі викликає суперечки. Найпоширеніша версія пов’язує її з угорським родом Чапі, який володів цими землями ще у XIII столітті.

За свою історію Чоп змінив 142 власників, а справжній розвиток міста почався після появи залізниці у 1872 році. Саме тоді невелике поселення перетворилося на важливий транспортний вузол Закарпаття.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, чому в Україні багато населених пунктів з назвою Покров.