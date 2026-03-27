Назвали в честь "всесоюзного алкоголика"? Какое сейчас имя носит шахтерский город Луганщины

Советское название существовало более 30 лет

За время независимости Украины было переименовано немало населенных пунктов, среди которых и город Кадиевка. Он находится в Луганской области и оккупировано с 2014 года.

"Телеграф" расскажет, как Кадиевка называлась раньше и какие варианты во время декоммунизации были. Заметим, что этот город образован в результате объединения нескольких сел, старейшее из которых датируется 1780 годом.

Первые упоминания о Кадиевке датируются 1894 годом. Тогда одно из сел имело такое же название, что и стало основой для названия города. Однако в 1937 году Кадиевку переименовали в Серго. Ее назвали в честь советского деятеля Серго Орджоникидзе, он был символом сталинской индустриализации.

Уже в 1978 году в рамках политики героизации советских "трудовых рекордсменов" город переименовали в Стаханов. В честь Алексея Стаханова, символа стахановского движения. Тогда Стаханова продвигали в массы в качестве ударного рабочего, шахтера, но умер он от алкоголизма.

Имя "всесоюзного алкоголика" город носил до 2016 года, именно тогда было принято решение о восстановлении исторического названия — Кадиевка. Интересно, что, как только поднялся вопрос изменения названия, администрация города и местные сошлись на восстановлении первой версии. Поэтому фактически документированных других вариантов не было.

