Выдает не паспорт, а произношение: как по одному слову понять, откуда приехал человек

Когда едете в поезде, прислушайтесь к соседям — возможно, их "шо" или "йой" расскажет вам целую историю

Украинский язык — это настоящая карта, где вместо границ — ударения, специфические окончания и "словечки". Они выдают происхождение человека лучше прописки в паспорте.

Хотя литературная норма одна для всех, региональные диалекты остаются в живых. "Телеграф" расскажет о главных языковых маркерах, по которым можно идентифицировать жителей разных уголков Украины.

Полтавщина — эталон с "мягким" акцентом

Именно полтавский говор стал основой современного литературного языка, но у местных жителей есть свои неповторимые фишки.

Знамените "л’", которое делает язык очень певческим. Вместо "ходил", "делал" вы можете услышать что-нибудь среднее между "ходил" и "ходиу".

Полтавчане любят произносить "шо" вместо "что", а также добавлять характерное "да ти шо!" как универсальную реакцию на любую новость. Если вам предлагают "гаман" (большой кошелек или сумка) или называют что-то "чепурним", вы точно на землях Котляревского.

Черниговщина — дыхание севера и "оканья"

Черниговский говор – это уникальная смесь украинского языка с северными влияниями, создающая неповторимую фонетику. На севере области вместо "лошадь" или "ул" можно услышать звуки, напоминающие "куонь" или "вуол". Это древняя черта, сохранившаяся в лесах Полесья. В отличие от остальной Украины черниговцы часто произносят "ч" очень твердо. Здесь вы услышите слово "латка" (в смысле участка земли) или специфические названия грибов и ягод, которые не встретишь на юге.

Закарпатская область

Западный регион наиболее разнообразен, ведь здесь граничат несколько мощных диалектных групп. Характерна быстрая речь и заимствование из немецкого и польского. Вместо "галстук" — "шпірка", вместо "зонтик" — "мантеляк" (хотя это уже редкость), а на тарелку часто говорят "тарелка". Также обратите внимание на ударения: "пить", "пойдем".

Закарпатский говор может быть непонятным даже для жителей соседних областей из-за большого количества мадьяризмов (венгерских слов). Например, "парадички" (помидоры) или "крумплі" (картофель).

Как провести "лингвистическую разведку"

Если хотите быстро понять, откуда человек, обратите внимание на название обычных вещей:

Картофель: если "картофель" — центр или восток, "бульба" — Полесье/Запад, "бараболя" — Подолье, "крумпли" — Закарпатье. Тряпка для пола: на Слобожанщине это может быть "тряпка", а на западе — "много". Восклицания: Восток и Центр чаще используют "ту", тогда как Запад — "йой" или "бигме".

