Выбросите половину холодильника: какие блюда чаще всего портятся из-за неправильного хранения

Готовые блюда портятся быстро

Несоблюдение температурного режима и сроков реализации продуктов питания является основной их порчей. Кроме потери вкусовых качеств изменение химического состава продуктов делает их непригодными для дальнейшего использования.

"Телеграф" расскажет, какие продукты следует правильно хранить, чтобы они не испортились.

Блюда с высоким риском порчи

Салаты с соусами Блюда, заправленные майонезом или сметаной, являются идеальной средой для размножения бактерий. Даже в холодильнике их срок хранения не должен превышать 12 часов.

Блюда из фарша и субпродуктов: Котлеты, тефтели и паштеты имеют большую площадь контакта с воздухом, чем целый кусок мяса, поэтому портятся значительно быстрее.

Кондитерские изделия с кремом: Заварные и сливочные кремы чувствительны к минимальным колебаниям температуры. Употребление таких десертов после длительного пребывания на столе критически опасно.

Рыба и морепродукты: Свежая рыба и готовые блюда из морепродуктов имеют наименьший запас прочности. Нарушение холодовой цепи приводит к скоплению токсинов в тканях рыбы.

Отваренный рис и паста: Мало кто знает, что рис может содержать споры Bacillus cereus, которые выживают при варке. Если бросить готовую кашу при комнатной температуре, бактерии начинают интенсивно выделять токсины.

Как минимизировать риски

Следует соблюдать правила "двух часов" : любое готовое блюдо не должно находиться вне холодильника дольше этого времени. Также рекомендуется использовать контейнеры для хранения и не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

