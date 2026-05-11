Очень просто: как сделать натуральный освежитель для дома своими руками

Популярные сочетания запахов – апельсин с корицей, лаванда с мятой и лимон с эвкалиптом

Многие магазинные освежители содержат концентрированные ароматические и химические компоненты, поэтому их можно заменить простым домашним спреем, который легко сделать самостоятельно.

Домашние освежители можно производить на основе эфирных масел и простых ингредиентов. Об этом способе написали в "Going Green".

Для приготовления необходима бутылка с мелким распылителем (новая или повторно использованная), прозрачный спирт без запаха, в частности водка, и эфирные масла. По желанию можно добавить травы, цитрусовую цедру или специи.

Базовый вариант готовят так: в бутылку объемом около 120 мл наливают водку и прибавляют примерно 20 капель эфирных масел. Количество можно изменять в зависимости от того, насколько насыщенный аромат нужен, ведь разные масла обладают разной интенсивностью запаха.

Еще один способ – настаивание. В стеклянную банку кладут травы, цедру или специи, заливают водкой и оставляют на несколько недель. После этого жидкость процеживают и переливают в бутылку с распылителем.

Среди популярных сочетаний – апельсин с корицей, лаванда с мятой или лимон с эвкалиптом. Также в продаже готовые смеси эфирных масел для тех, кто не хочет подбирать ароматы самостоятельно.

Как сделать освежитель воздуха в домашних условиях. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

