Забудьте про хімічні спреї: які трави створять приємний аромат вдома

Марина Бондаренко
Простий лайфхак, про який мало хто замислюється. Фото Колаж "Телеграфу"

Пучки також можна використовувати як елемент декору

Натуральні ароматизатори для дому стають дедалі популярнішими як альтернатива хімічним засобам. Один із простих способів — використовувати букети із сушених трав, які одночасно освіжають простір і слугують декором.

Для створення ароматичних пучків найчастіше використовують евкаліпт, лаванду, шавлію, розмарин або чебрець. Про це написали у "Going Green".

Рослини збирають у невеликі букети, щільно перев’язують шпагатом і трохи розминають листя, щоб посилити природний запах рослин.Після цього пучки рекомендують підвішувати у місцях із хорошою циркуляцією повітря — біля вікон, вентиляції або у ванній кімнаті. Зокрема, евкаліпт часто вішають у душі, де пара допомагає посилити аромат.

Фахівці радять стежити за станом рослин: якщо трави починають темніти або з’являється пліснява, букет потрібно замінити.

Як наповнити дім ароматом. Фото: згенероване ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак, який допомагає створити у квартирі аромат свіжої випічки всього з двох інгредієнтів. Такий спосіб дозволяє швидко наповнити дім приємним запахом без складних рецептів.

#Аромат #Трави #Освіжувач #Освіжувач повітря