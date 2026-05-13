Забудьте про хімічні спреї: які трави створять приємний аромат вдома

Пучки також можна використовувати як елемент декору

Натуральні ароматизатори для дому стають дедалі популярнішими як альтернатива хімічним засобам. Один із простих способів — використовувати букети із сушених трав, які одночасно освіжають простір і слугують декором.

Для створення ароматичних пучків найчастіше використовують евкаліпт, лаванду, шавлію, розмарин або чебрець. Про це написали у "Going Green".

Рослини збирають у невеликі букети, щільно перев’язують шпагатом і трохи розминають листя, щоб посилити природний запах рослин.Після цього пучки рекомендують підвішувати у місцях із хорошою циркуляцією повітря — біля вікон, вентиляції або у ванній кімнаті. Зокрема, евкаліпт часто вішають у душі, де пара допомагає посилити аромат.

Фахівці радять стежити за станом рослин: якщо трави починають темніти або з’являється пліснява, букет потрібно замінити.

Як наповнити дім ароматом. Фото: згенероване ШІ

