Старый рецепт плюшек от бабушки: сдоба родом из детства

Запах свежей выпечки и топленого масла мгновенно вызывает самые сладкие воспоминания о бабушке и детстве

Предлагаем сделать своим родным и близким приятное и испечь вкуснейшие плюшки, мягкие и слегка хрустящие. Ведь свое-родное совсем не хуже заграничных багетов. Итак, старый рецепт плюшек, проверенный и надежный.

На опару нужно смешать такие ингредиенты, после чего отставить ее в теплое место:

150 мл теплой воды;

1 столовая ложка сухих дрожжей (11 грамм);

1 столовая ложка сахара;

5 столовых ложек муки.

Важно: Опара нужна, чтобы дрожжи разошлись и заработали как можно более эффективно. Ведь в опаре нет ничего, чтобы мешало их росту.

Спустя 15-20 минут на опаре встанет пенная "шапочка". Далее добавляем:

2 яйца;

1-5 ст. ложек сахара (в зависимости от того, сладкоежка вы или нет);

10 ст. л растительного масла (70 грамм);

300 мл теплого молока;

пару щепоток соли;

ваниль по желанию.

Все смешать, вымесить мягкое тесто. Оно слегка будет прилипать к рукам, это нормально. Но и забивать его мукой не нужно. Оставляем наш колобок на расстойку (1-1.5 часа в зависимости от температуры в помещении).

Далее делим тесто на 12 частей, и эти 12 колобков снова ставим отдохнуть, прикрыв пищевой пленкой, минут на 15. Между тем приготовим примерно 70 грамм топленого сливочного масла и грамм 100 сахара, куда по желанию можно добавить корицу.

Далее раскатываем сами плюшки. Каждый колобок сначала выравниваем в примерно квадратную форму, распределяем на нем масло и сахар, скатываем рулетиком, который затем сгибаем ровно пополам. Далее острым ножом разрезаем среднюю часть, расправляем серединку вверх и выкладываем получившееся "сердечко", знакомое с детства.

На противень булочки раскладывайте широко, они увеличатся в размере

Далее последняя расстойка минут 10-15, и выпекаем в разогретой духовке при 190-200 градусах минут 40-50.

Готовые булочки можно присыпать сахарной пудрой, а можно и обойтись без этого)

