Старий рецепт плюшок від бабусі: здоба родом із дитинства

Запах свіжої випічки та топленого масла миттєво викликає найсолодші спогади про бабусю та дитинство

Пропонуємо зробити своїм рідним та близьким приємне та спекти найсмачніші плюшки, м’які та злегка хрусткі. Адже своє рідне зовсім не гірше за закордонні багети. Отже, старий рецепт плюшок, перевірений та надійний.

На опару потрібно змішати такі інгредієнти, після чого відставити її у тепле місце:

150 мл теплої води;

1 столова ложка сухих дріжджів (11 г);

1 столова ложка цукру;

5 столових ложок борошна.

Важливо: Опара потрібна, щоб дріжджі розійшлися і запрацювали якомога ефективніше. Адже в опарі немає нічого, що б заважало їхньому зростанню.

Через 15-20 хвилин на опарі встане пінна "шапочка". Далі додаємо:

2 яйця;

1-5 ст. ложок цукру (залежно від того, ласунка ви чи ні);

10 ст. л олії (70 грам);

300 мл теплого молока;

пару дрібок солі;

ваніль за бажанням.

Все змішати, вимісити м’яке тісто. Воно злегка прилипатиме до рук, це нормально. Але й забивати його мукою не потрібно. Залишаємо наш колобок на вистоювання (1-1.5 години в залежності від температури в приміщенні).

Далі ділимо тісто на 12 частин, і ці 12 колобків знову залишаємо відпочити, прикривши харчовою плівкою, хвилин на 15. Тим часом приготуємо приблизно 70 грам топленого вершкового масла і 100 грам цукру, куди за бажанням можна додати корицю.

Далі розкочуємо самі плюшки. Кожен колобок спочатку вирівнюємо приблизно квадратну форму, розподіляємо на ньому масло і цукор, скачуємо рулетиком, який потім згинаємо рівно навпіл. Далі гострим ножем розрізаємо середню частину, розправляємо серединку вгору і викладаємо "серце", знайоме з дитинства.

На лист булочки розкладайте широко, вони збільшаться в розмірі

Далі останнє вистоювання хвилин 10-15 і випікаємо в розігрітій духовці при 190-200 градусах хвилин 40-50.

Готові булочки можна присипати цукровою пудрою, а можна обійтися без цього)

